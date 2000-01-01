16.02 11:27 MIGnews.com

Аббас не отменит санкции в Газе

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Председатель ПА Махмуд Аббас не отменит санкции, введенные им в Газе в прошлом году до тех пор, пока группировка ХАМАС не передаст управление сектором палестинскому руководству. Об этом заявил бывший министр ПА Фрие Абу Медиен.При этом экс-министр ссылается на информацию, полученную в ходе личного разговора с Абу Мазеном.В статье, опубликованной лондонским изданием "Rai al-Youm", которая была написана Фрие Абу Миеном, говорится: "У меня появилась возможность, впервые за много лет, лично встретится с Аббасом, чтобы обсудить вопрос примирения руководства ПА и Газы".У Аббаса было такое ощущение, что надвигается другая буря, добавил экс-министр.По его словам, Абу Мазен сообщил ему, что "ХАМАС должен понять, что если движение хочет примирения, то его лидеры должны отказаться от контроля над территорией Газы в полном объеме".