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Аббас не отменит санкции в Газе 16.02 11:27   MIGnews.com

Аббас не отменит санкции в Газе

Председатель ПА Махмуд Аббас не отменит санкции, введенные им в Газе в прошлом году до тех пор, пока группировка ХАМАС не передаст управление сектором палестинскому руководству. Об этом заявил бывший министр ПА Фрие Абу Медиен.

При этом экс-министр ссылается на информацию, полученную в ходе личного разговора с Абу Мазеном.

В статье, опубликованной лондонским изданием "Rai al-Youm", которая была написана Фрие Абу Миеном, говорится: "У меня появилась возможность, впервые за много лет, лично встретится с Аббасом, чтобы обсудить вопрос примирения руководства ПА и Газы".

У Аббаса было такое ощущение, что надвигается другая буря, добавил экс-министр.

По его словам, Абу Мазен сообщил ему, что "ХАМАС должен понять, что если движение хочет примирения, то его лидеры должны отказаться от контроля над территорией Газы в полном объеме".
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