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Зариф обвинил Европу в продажности | Фото:16.01 18:00   MIGnews.com

Зариф обвинил Европу в продажности

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны продали остатки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из опасений введения Соединенными Штатами Америки новых пошлин.

Он написал в Twitter, что действия Германии, Франции и Великобритании "разжигают аппетит" президента США Дональда Трампа.

"Если вы хотите продать свою неприкосновенность, вперед. Но не симулируйте высокие моральные принципы или законные основания. У вас их нет", – заявил Зариф.



Ранее Великобритания, Франция и Германия выразили приверженность ядерной сделке с Ираном. СВПД по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана был подписан в 2015 году между Ираном, Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Евросоюзом.

Сделка предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны. 8 января американский лидер заявил, что Россия, Китай и страны Е3 должны выйти из СВПД, призвав стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с Трампом и призвал изменить ядерное соглашение в соответствии с пожеланиями главы Белого дома.


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