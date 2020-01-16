16.01 18:00 MIGnews.com

Зариф обвинил Европу в продажности

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) January 16, 2020

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны продали остатки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из опасений введения Соединенными Штатами Америки новых пошлин.Он написал в Twitter, что действия Германии, Франции и Великобритании "разжигают аппетит" президента США Дональда Трампа."Если вы хотите продать свою неприкосновенность, вперед. Но не симулируйте высокие моральные принципы или законные основания. У вас их нет", – заявил Зариф.Ранее Великобритания, Франция и Германия выразили приверженность ядерной сделке с Ираном. СВПД по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана был подписан в 2015 году между Ираном, Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Евросоюзом.Сделка предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на введение Тегераном ограничений по его ядерной программе. 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть санкций.Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны. 8 января американский лидер заявил, что Россия, Китай и страны Е3 должны выйти из СВПД, призвав стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с Трампом и призвал изменить ядерное соглашение в соответствии с пожеланиями главы Белого дома.