16.01 17:03 MIGnews.com
Путин подписал указ о назначении нового главы правительства
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.
Уже сегодня вечером новоназначенный премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами Кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости
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Также сообщается, что ранее Госдума большинством голосов утвердила Мишустина на посту премьер-министра.
Мишустин заявил, что в ближайшие дни появится понимание о персональном составе нового правительства, а о новом курсе правительства он доложит в апреле.
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