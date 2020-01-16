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Путин подписал указ о назначении нового главы правительства 16.01 17:03   MIGnews.com

Путин подписал указ о назначении нового главы правительства

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.

Уже сегодня вечером новоназначенный премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами Кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что ранее Госдума большинством голосов утвердила Мишустина на посту премьер-министра.

Мишустин заявил, что в ближайшие дни появится понимание о персональном составе нового правительства, а о новом курсе правительства он доложит в апреле.


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