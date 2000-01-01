Мать Иссахар: Путин еще может нас удивить

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил сократить визит в Израиль с трех дней до одного.
Мать приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Наамы Иссахар Яффа обещала "перекрыть своим телом" ему дорогу, а группа BringNaamaHome планировала устроить акции протеста. В комментарии NEWSru женщина призналась, что это обещание прозвучало в минуту отчаяния.
"Я предпочитаю действовать иначе. Я буду искать способ обратиться к президенту Путину и попросить его помиловать Нааму. Я понимаю, что все зависит только от него. Возможно, он нас удивит. Я об этом молюсь", – сказала она.
В интервью Ynet Яффа Иссахар отметила, что хотела бы обратиться к Путину вежливо и скромно, попросив отпустить ее дочь.
"Я изначально не собиралась предпринимать провокационные действия. Я была уверена в том, что Путин освободит мою дочь еще до начала своего визита в Иерусалим. Я бы хотела обратиться к Путину вежливо и скромно. Просто попросить его освободить мою дочь. Устраивать демонстрации мне не хочется. Если активисты примут иное решение, я готова его обсудить", – отметила она.