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Мать Иссахар: Путин еще может нас удивить | Фото:16.01 16:28   MIGnews.com

Мать Иссахар: Путин еще может нас удивить

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил сократить визит в Израиль с трех дней до одного.

Мать приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Наамы Иссахар Яффа обещала "перекрыть своим телом" ему дорогу, а группа BringNaamaHome планировала устроить акции протеста. В комментарии NEWSru женщина призналась, что это обещание прозвучало в минуту отчаяния.

"Я предпочитаю действовать иначе. Я буду искать способ обратиться к президенту Путину и попросить его помиловать Нааму. Я понимаю, что все зависит только от него. Возможно, он нас удивит. Я об этом молюсь", – сказала она.

В интервью Ynet Яффа Иссахар отметила, что хотела бы обратиться к Путину вежливо и скромно, попросив отпустить ее дочь.

"Я изначально не собиралась предпринимать провокационные действия. Я была уверена в том, что Путин освободит мою дочь еще до начала своего визита в Иерусалим. Я бы хотела обратиться к Путину вежливо и скромно. Просто попросить его освободить мою дочь. Устраивать демонстрации мне не хочется. Если активисты примут иное решение, я готова его обсудить", – отметила она.


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