Члены "Кахоль Лаван" дали спикеру Кнессета Юли Эдельштейну время, чтобы созвать пленарное заседание для начала обсуждения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о депутатской неприкосновенности.
В пресс-службе партии уточняется, что это должно быть сделано до 20 января, передает Ynet.
Уточняется, что в противном случае, будет инициирован процесс смещения Эдельштейна с занимаемой должности.
Отметим, что 12 января, юридический консультант Кнессета Эяль Инон опубликовал заключение, согласно которому Эдельштейн не имеет полномочий препятствовать созданию комитета в парламенте.
Постановление означает, что спикер Кнессета должен будет удовлетворить просьбу 65 членов парламента сформировать комитет для рассмотрения просьбы Нетаниягу. Если запрос премьер-министра об иммунитете будет отклонен, его обвинительные заключения могут быть официально поданы в суд.
Эдельштейн, в свою очередь, прокомментировал это решение, уточнив, что у него никогда не было возможности блокировать комитет. Он добавил, что не согласен с решением Инона, предупредив, что разбирательство по вопросу об иммунитете будет "джунглями или реалити-шоу".
"Но разрешать работу организационной комиссии на данном этапе было бы большой ошибкой. Недопустимо, чтобы данный процесс был использован в предвыборной кампании. Сделаю все, что от меня зависит не позволю превратить Кнессет в арену для дешевой предвыборной агитации", –подчеркнул он.