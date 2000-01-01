16.01 08:53 MIGnews.com

Нетаниягу не может ответить на травлю в прессе

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Минувшей ночью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал пост в facebook, в котором обвинил прессу в организации кампании травли против него.Нетаниягу пишет: “В последние дни развернута отлично организованная, беспрецедентная по масштабам медиа-кампания, целью которой является свержение правительства Ликуда, во главе которого стою я. Методы этой кампании очень просты: каждый вечер выдается очередная порция отфильтрованной лжи по двум делам, которые в настоящий момент расследуют”.Нетаниягу пишет: “Конечно, пока идет следствие, я не могу защитить себя. Я не могу рассказать реальной истории, скрывающейся за всеми этими вещами. Я лишь могу сказать, что никаких нарушений закона не было. Я могу рассказать только о тех вещах, которые известны и ясны всем. Я жестко выступал против закона Исраэль Ха-Йом. Когда пришло время за него голосовать, я и еще несколько членов Ликуда голосовали против. Когда я увидел, что закон пройдет - я распустил Кнессет и пошел на выборы, частично из-за саботажа в самом правительстве. Также всем известно, что в коалиционное соглашение о новом правительстве по моему требованию включен пункт, не допускающий возрождения подобного законопроекта. Все утверждения о том, что я проталкивал закон Исраэль Ха-Йом - ложь”.