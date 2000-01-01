15.11 21:04 MIGnews.com

В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 15 ноября, Генеральная Ассамблея ООН одобрила продление мандата агентства по "палестинским беженцам" БАПОР.За соответствующее решение проголосовали 170 стран, передает "Аруц Шева".Соединенные Штаты и Израиль были против этого. Кроме того, воздержались семь стран, среди которых: Канада, Камерун, Гватемала, Науру, Маршалловы Острова, Микронезия и Вануату.Агентство было создано в 1949 году. Оно предоставляет помощь свыше чем трем миллионам зарегистрированных "палестинских беженцев" в Иордании, Ливане, Сирии и на территориях ПА. БАПОР известно тем, что ведет антиизраильскую деятельность, а представители часто влипают в антисемитские скандалы.