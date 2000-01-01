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В ООН вынесли решение по мандату БАПОР | Фото:15.11 21:04   MIGnews.com

В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР

В пятницу, 15 ноября, Генеральная Ассамблея ООН одобрила продление мандата агентства по "палестинским беженцам" БАПОР.

За соответствующее решение проголосовали 170 стран, передает "Аруц Шева".

Соединенные Штаты и Израиль были против этого. Кроме того, воздержались семь стран, среди которых: Канада, Камерун, Гватемала, Науру, Маршалловы Острова, Микронезия и Вануату.

Агентство было создано в 1949 году. Оно предоставляет помощь свыше чем трем миллионам зарегистрированных "палестинских беженцев" в Иордании, Ливане, Сирии и на территориях ПА. БАПОР известно тем, что ведет антиизраильскую деятельность, а представители часто влипают в антисемитские скандалы.


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