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Правительство одобрит экстрадицию российского хакера в США | Фото:15.10 07:21   MIGnews.com

Правительство одобрит экстрадицию российского хакера в США

Министр юстиции Амир Охана одобрит экстрадицию российского хакера Алексея Буркова в США, несмотря на его потенциально важную роль в обеспечении освобождения молодой израильтянки, заключенной в тюрьму в России, согласно сообщениям в понедельник, 14 октября.

Сайт Ynet сообщает, что Охана и премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассмотрели дело Алексея Буркова в последние дни из-за очевидного острого интереса России в обмене с Бурковым. В Иерусалиме понимают, что согласиться на эту просьбу - значит потенциально освободить 26-летнюю Иссахар, приговоренную к 7,5 годам тюрьме.

И США, и Россия подали запросы об экстрадиции Буркова. Американский запрос был сделан задолго до российского и имеет гораздо больше оснований, в то время как обращение Москвы было коротким по многим деталям, которые юридические чиновники ожидают в такой петиции, сообщил Ynet. Канал 12 также сообщил, что экстрадиция, скорее всего, состоится. Существует "99-процентная вероятность", что Бурков будет передан американцам.

Однако чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что израильтяне полагают, что "есть действия, которые нужно предпринять с русскими [чтобы помочь освободить Иссахара], но эти вещи будут выполнены спокойно и по соответствующим каналам".

Он добавил, что по этому вопросу были "тихие контакты" с российскими властями, и они усилились после вынесения приговора. Мать Иссахар смогла добиться встречи с дочерью.

Наам Иссахар была арестована во время остановки в России в апреле, когда она возвращался из поездки в Индию. В её сумке было обнаружено около 10 граммов марихуаны. Алексей Бурков, российский хакер, обвиняется в США во взломе кредитных карт потребителей и грабеже в размере 5 миллионов долларов.


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