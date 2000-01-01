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США ввели санкции против Турции 15.10 21:59   MIGnews.com

США ввели санкции против Турции

США в ответ на начатую Эрдоганом военную операцию против сирийских курдов ввели санкции против Министерства энергетики и Министерства обороны Турции.

Также под санкции попали министр внутренних дел Сулейман Сойлу и глава Министерства природных ресурсов Фатих Донмез. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможном разрыве договора о торговле с Турцией на сумму 100 миллиарда долларов, а также на 50% повысить пошлины на поставляемую Турцией сталь.


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