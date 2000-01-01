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Нетаниягу не полетит на коронацию японского императора | Фото:15.10 21:05   MIGnews.com

Нетаниягу не полетит на коронацию японского императора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил официальный визит в Японию, куда он должен был отправиться в субботу, 19 октября, чтобы принять участие в церемонии возведения на трон императора Нарухито, которая запланирована на конец октября.

Дело в том, что в четверг, 24 октября, истекает срок полномочий Нетаниягу на формирование правительства, сообщает The Jerusalem Post.

Стоит отметить, что утром вторника, 15 октября, местные СМИ сообщили о поездке, однако в канцелярии премьера так и не подтвердила эту информацию. Позже стало известно, что поездка была отменена в последний момент.

Нарухито – первый японский император, родившийся после окончания второй мировой войны и вопреки традиции воспитанный собственными родителями. Монарх занял престол еще весной, когда в мае этого года его отец император Акихито принял решение отречься от престола.


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