15.10 11:34 MIGnews.com

Битан: Нетаниягу должен вернуть мандат до вечера

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 15 октября, депутат парламента Давид Битан ("Ликуд") раскритиковал лидеров "Кахоль Лаван" за отказ возобновить переговоры по коалиции с "Ликудом", заявив, что они заинтересованы в очередном туре выборов."Кахоль Лаван" не хотят вести переговоры, потому что они заинтересованы в выборах. Премьер-министр думал, что после того, как они оказались в комитете по иностранным делам и обороне, они поймут ситуацию с безопасностью и пойдут на переговоры, но они не готовы." сказал Битан Галей Цахал.По словам Битана, Нетаниягу необходимо вернуть президенту мандат на формирование правительства. "В нынешней ситуации правильно, если Нетаниягу вернет мандат уже сегодня вечером", - сказал он.Офер Шела из "Кахоль Лаван" ответил, что партия с нетерпением ждет мандата. "Мы в ожидании Нетаниягу, который выполнит свое обещание и вернет мандат президенту. Когда мандат придет к Ганцу, мы приложим все усилия, чтобы сформировать правительство и предотвратить выборы", - сказал он.Ранее во вторник Решет Бет процитировал чиновников Ликуда, которые утверждали, что Нетаниягу не возвращает мандат президенту Ривлину, потому что он ожидает публичного заявления Авигдора Либермана ("НДИ"), согласно которому Либерман будет выступать против создания правительства левого крыла.Чиновники сказали "Решет Бет", что после того, как Либерман выпустит такое заявление, Нетаниягу вернет мандат президенту.