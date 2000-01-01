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Кабинет министров одобрил создания нового поселения | Фото:15.09 18:10   MIGnews.com

Кабинет министров одобрил создания нового поселения

В воскресенье, 15 сентября, правительство Израиля одобрило предложение начать легализацию поселения в долине реки Иордан после согласия юридического советника Авихай Мандельблита. Изначально Мандельблит утверждал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу выдвинул этот план из "соображений, связанных с выборами".

Единодушное голосование на заседании кабинета министров за пределами поселения Пецаэль на Западном берегу состоялось за два дня до выборов. Нетаниягу заявил, что кабинет проголосует за "начало процесса создания нового поселения под названием Мевоот Йерихо в долине реки Иордан и будет окончательно утверждено следующим правительством".

Мандельблит, меняя свою изначальную позицию, заявил, что "недавним изменениям в политике наряду с оценкой премьер-министра и советника по национальной безопасности, произошли, потому что решение об установлении поселения правительством в настоящее время является неотложным", - говорится в его заявлении.

Решение уполномочивает министра обороны и министра финансов осуществлять необходимые бюрократические и бюджетные меры, необходимые для создания нового поселения. Этот процесс, который включает авторизацию плана и получение заказа от генерала ЦАХАЛа, может занять несколько лет. В феврале прошлого года кабинет министров одобрил предложение начать легализацию поселения Хават-Гилад на севере Западного берега.


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