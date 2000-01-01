"Голландец" "забыл", почему напал на семью евреев

Потерпевший отец и сын на первом же слушании по делу ходатайствовали о рассмотрении религиозных и расистских мотивов, которые не были включены в изначальный обвинительный акт.
Таха Эвис Бакри Абдель Гани не отрицал мартовских нападений на продавцов рынка Мартина и Шарона Колмана. Мужчина работал в магазине на рынке и несколько раз конфликтовал с Колманом и другими торговцами, которые не единожды жаловались на него силовикам.
По данным местных СМИ, адвокат Гани представил суду психиатрическую экспертизу, которая якобы свидетельствует о психических отклонениях обвиняемого и, как следствие, невозможности предстать перед судом за свои преступления.
Наряду с обвинениями в покушении на отца и сына Колманов, Гани также обвиняется в нападении на жену потерпевших.
"Я не знаю, как это случилось. Это не тот период моей жизни, который я хотел бы вспоминать", - заявил обвиняемый на слушании.
В свою очередь потерпевший заявил, что Гани в последние месяцы перед нападением стал намного набожнее и часто летал в Египет. Нападавший даже начал молиться возле их магазина, читая Коран и насмехаясь над семьей.
В свою очередь главный редактор еврейского еженедельника NIW Эстер Воет, которая присутствовала в суде, сообщила, что египтянин так и не ответил на вопрос, имело ли нападение антисемитский мотив, ответив лишь, что его "деверь – судья"