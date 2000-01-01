Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Голландец `забыл`, почему напал на семью евреев | Фото:15.09 22:10   MIGnews.com

"Голландец" "забыл", почему напал на семью евреев

Голландец, напавший с ножом на двоих израильтян на амстердамском рынке Альберта Кейпа, не смог внятно объяснить мотивы своих действий, сославший на то, что якобы "забыл" их.

Об этом сообщает авторитетное издание Jewish Telegraphic Agency.

Потерпевший отец и сын на первом же слушании по делу ходатайствовали о рассмотрении религиозных и расистских мотивов, которые не были включены в изначальный обвинительный акт.

Таха Эвис Бакри Абдель Гани не отрицал мартовских нападений на продавцов рынка Мартина и Шарона Колмана. Мужчина работал в магазине на рынке и несколько раз конфликтовал с Колманом и другими торговцами, которые не единожды жаловались на него силовикам.

По данным местных СМИ, адвокат Гани представил суду психиатрическую экспертизу, которая якобы свидетельствует о психических отклонениях обвиняемого и, как следствие, невозможности предстать перед судом за свои преступления.

Наряду с обвинениями в покушении на отца и сына Колманов, Гани также обвиняется в нападении на жену потерпевших.

"Я не знаю, как это случилось. Это не тот период моей жизни, который я хотел бы вспоминать", - заявил обвиняемый на слушании.

В свою очередь потерпевший заявил, что Гани в последние месяцы перед нападением стал намного набожнее и часто летал в Египет. Нападавший даже начал молиться возле их магазина, читая Коран и насмехаясь над семьей.

В свою очередь главный редактор еврейского еженедельника NIW Эстер Воет, которая присутствовала в суде, сообщила, что египтянин так и не ответил на вопрос, имело ли нападение антисемитский мотив, ответив лишь, что его "деверь – судья"


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:18
Навальный покинул Россию
21:48
Демократический союз предупреждает о провокациях на выборах
21:02
Ривлин ответил на критику Арье Дери
20:54
В Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста
20:40
"Нетаниягу и его окружение хотят сделать Ямину жалкой"
20:22
Жуткая авария под Ярославлем
20:13
Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
20:02
В Афганистане убиты два теневых губернатора Талибана
19:33
"Убирайтесь!": вандалы разрисовали офис ЕС в Израиле
19:11
Нетаниягу и Ганц вопиюще оговорились в интервью на ТВ
18:40
"Израиль превращается в расистский режим апартеида"
18:38
Храм, где венчалась Собчак требуют снести
18:10
Кабинет министров одобрил создание нового поселения
17:30
Баскетбольная команда в Канаде выпустила линию хиджабов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus