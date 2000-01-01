15.06 20:10 MIGnews.com

Пекин намерен создать азиатский аналог НАТО

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По сообщениям, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны Азии должны построить в регионе новую архитектуру общей безопасности с помощью военного союза, который станет аналогом Североатлантического альянса."Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", - сказал Си Цзиньпин в ходе своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Китайский лидер также подчеркнул, что в решении вопроса безопасности в регионе должно быть партнерство, а не конфронтация.Кроме того, он отметил важность диалога между странами вместо создания отдельных блоков.