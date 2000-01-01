Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пекин намерен создать азиатский аналог НАТО | Фото: AFP15.06 20:10   MIGnews.com

Пекин намерен создать азиатский аналог НАТО

По сообщениям, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны Азии должны построить в регионе новую архитектуру общей безопасности с помощью военного союза, который станет аналогом Североатлантического альянса.

"Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", - сказал Си Цзиньпин в ходе своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Китайский лидер также подчеркнул, что в решении вопроса безопасности в регионе должно быть партнерство, а не конфронтация.

Кроме того, он отметил важность диалога между странами вместо создания отдельных блоков.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:05
Новая президент Словакии официально вступила в должность
21:02
Либерман: мы заставим Ликуд и Кахоль Лаван создать коалицию
20:29
В Нотр-Даме прошла первая месса после разрушительного огня
19:45
Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами
19:23
Дамаск потряс мощный взрыв
19:08
Визит катарского посланника в Газу отложен
18:44
В Израиле заметно снизились темпы приобретения нового жилья
18:25
На авиашоу в Польше самолет рухнул в реку, пилот погиб
18:07
Еврейской группе по "лечению" геев приказали закрыться
17:37
В Гонконге отложили принятие закона об экстрадиции
17:18
Ушел из жизни легендарный режиссер Франко Дзеффирелли
16:45
Сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС живут в Израиле?
16:05
С Храмовой Горы убрали Купол Скалы
15:25
Иран показал команду атакованного танкера в полном здравии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus