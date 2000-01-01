15.04 08:24 MIGnews.com

Египет требует у ХАМАСа прекратить "Марш возвращения"

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Каир просит ХАМАС прекратить еженедельные многотысячные демонстрации на границе с Израилем. Такое требование руководству сектора Газа передал 14 апреля Самех Набиль – руководитель палестинского подразделения в Генеральной разведывательной службе Египта.Ранее в этот же день делегация египетских разведчиков перешла в сектор Газа через КПП "Эрез" для участия во внутрипалестинском примирении. Поскольку открывать КПП "Рафиах" на постоянном основании Каир отказался, делегатам пришлось пересекать израильский блокпост.Официальный представитель ПА в Рамалле подтвердил изданию The Times of Israel, что во время своего визита делегаты потребовали, чтобы ХАМАС прекратил протесты, начавшиеся три недели назад в рамках так называемого "Марша возвращения"."Египтяне обеспокоены тем, что конфронтация вдоль границы между сектором Газа и Израилем может привести к серьезному ухудшению ситуации. Также египтяне обеспокоены тем, что столкновения могут перекинуться на границу между сектором Газа и Египтом", - цитирует издание своего собеседника.В то же время в последние несколько дней ряд арабских СМИ обнародовал статьи, в которых говорится о давлении, которое Египет оказывает на ХАМАС для прекращения "Марша возвращения". Взамен Каир может смягчить ограничения на пересечение КПП "Рафиах".В ХАМАСе эту информацию комментировать отказались, однако после того, как египетская делегация покинула анклав представители группировки заявили, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока не достигнут своих целей - признания права на возвращение для так называемых "палестинских беженцев" и их потомков.