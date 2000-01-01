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Египет требует у ХАМАСа прекратить беспредел на границе 15.04 08:24   MIGnews.com

Египет требует у ХАМАСа прекратить "Марш возвращения"

Каир просит ХАМАС прекратить еженедельные многотысячные демонстрации на границе с Израилем. Такое требование руководству сектора Газа передал 14 апреля Самех Набиль – руководитель палестинского подразделения в Генеральной разведывательной службе Египта.

Ранее в этот же день делегация египетских разведчиков перешла в сектор Газа через КПП "Эрез" для участия во внутрипалестинском примирении. Поскольку открывать КПП "Рафиах" на постоянном основании Каир отказался, делегатам пришлось пересекать израильский блокпост.

Официальный представитель ПА в Рамалле подтвердил изданию The Times of Israel, что во время своего визита делегаты потребовали, чтобы ХАМАС прекратил протесты, начавшиеся три недели назад в рамках так называемого "Марша возвращения".

"Египтяне обеспокоены тем, что конфронтация вдоль границы между сектором Газа и Израилем может привести к серьезному ухудшению ситуации. Также египтяне обеспокоены тем, что столкновения могут перекинуться на границу между сектором Газа и Египтом", - цитирует издание своего собеседника.

В то же время в последние несколько дней ряд арабских СМИ обнародовал статьи, в которых говорится о давлении, которое Египет оказывает на ХАМАС для прекращения "Марша возвращения". Взамен Каир может смягчить ограничения на пересечение КПП "Рафиах".

В ХАМАСе эту информацию комментировать отказались, однако после того, как египетская делегация покинула анклав представители группировки заявили, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока не достигнут своих целей - признания права на возвращение для так называемых "палестинских беженцев" и их потомков.
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