15.04 15:20 MIGnews.com

Нетаниягу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке

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Израиль поддерживает США, Францию и Великобританию в решении нанести ракетный удар по Сирии. Об этом вновь напомнил премьер-министр Биньямин Нетаниягу."Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа действовать против использования химического оружия в Сирии и приветствует решение премьер-министра Великобритании Терезы Мей и президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к этим действиям", - заявил он, открывая заседание правительства 15 апреля.Он отметил, что накануне общался с британским премьер-министром, и сказал ей, что важное международное послание, переданное ударами, - это абсолютная нетерпимость к использованию неконвенционального оружия."Эта политика должна выражаться и в предотвращении развития ядерного потенциала террористических государств и организаций. Я повторил, что наиболее дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке является Иран. Президент Асад должен понять, что позволяя военное присутствие Ирана и его ячеек в Сирии, он ставит под угрозу и Сирию, и стабильность всего региона", - цитирует премьера его канцелярия.