Эхуд Барак - худший премьер в истории Израиля

Второй канал израильского ТВ провел опрос среди политических экспертов с тем, чтобы они дали оценку каждому главе правительства Израиля. Полностью результаты опроса будут опубликованы в День Независимости - но имя худшего премьера названо уже сейчас.
Трудно поверить, но за 610 дней - менее двух лет, что Эхуд Барак пробыл на высшем государственном посту оказалось достаточным для того, чтобы определить - он был худшим премьером в истории Израиля.
Лучшим “экономическим” премьером признан Биньямин Нетаниягу. В то же время, по мнению экспертов, в политическом отношении он уступает Ицхаку Рабину, Менахему Бегину и Ариэлю Шарону.