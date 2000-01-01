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Эхуд Барак - худший премьер в истории Израиля 15.04 13:17   MIGnews.com

Эхуд Барак - худший премьер в истории Израиля

Второй канал израильского ТВ провел опрос среди политических экспертов с тем, чтобы они дали оценку каждому главе правительства Израиля. Полностью результаты опроса будут опубликованы в День Независимости - но имя худшего премьера названо уже сейчас.

Трудно поверить, но за 610 дней - менее двух лет, что Эхуд Барак пробыл на высшем государственном посту оказалось достаточным для того, чтобы определить - он был худшим премьером в истории Израиля.

Лучшим “экономическим” премьером признан Биньямин Нетаниягу. В то же время, по мнению экспертов, в политическом отношении он уступает Ицхаку Рабину, Менахему Бегину и Ариэлю Шарону.
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