Если полномочия БАГАЦа не ограничат, могут быть новые выборы
Если израильские коалиционные лидеры не поддержат законопроект об ограничении полномочий Верховного суда на ветирование принятых Кнессетом законов, то дело может обернуться досрочными парламентскими выборами, считает министр общественной безопасности Гилад Эрдан.
Напомним, что обсуждение данного законопроекта запланировано на сегодня, 15 апреля. Если его примут, решения БАГАЦа в законодательном плане будут понижены до уровня рекомендаций. Примет участие в обсуждении и один из самых ярых противников инициативы – юридический советник правительства Авихай Мандельблит.
Эрдан же в эфире радио Галей ЦАХАЛ заявил о "серьезной проблеме" из-за "расстройства баланса" между судебной и законодательной властью в стране. Он считает, что последние решения БАГАЦа лишь подрывают право народа избирать своих лидеров.
"Как национальный лагерь, который уже много раз выбирали руководить страной, мы обязаны исправить и … внести изменения в эту сферу, добиться равновесия между властями. В последние годы они сковали правительству руки по многим вопросам, связанным с государством и обороной, что очень затрудняет управление страной. Поэтому я надеюсь, что мы обойдемся без компромиссов и гибкости и внесем необходимые изменения", - сказал он.
Одна из главных причин для ограничения полномочий Верховного суда - необходимость разрешения миграционного кризиса. БАГАЦ блокирует попытки правительства депортировал суданских и эритрейских нелегалов. И если премьер Нетаниягу уже поддержали данную меру, то министр финансов и лидер коалиционной партии "Кулану" Моше Кахлон уже предупредил о том, что его политсила голосовать за закон не будет.
При этом, согласно коалиционному соглашению "Ликуда" с "Кулану", последняя партия не обязана голосовать за данного рода законопроекты.