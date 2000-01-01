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Женщина судит Израильские железные дороги за сексзим | Фото:15.02 07:25   MIGnews.com

Женщина судит Израильские железные дороги за сексзим

Израильтянка предъявит иск Израильским железным дорогам из-за "сексизма в отношении неё". Речь идет об инциденте, когда сотрудник компании попросил ее сменить место, потому что в вагоне молились мужчины.

Об этом сообщает Times of Israel.

Истец Майя Мелиц сказала, что случай произошел в декабре 2018 года. По словам женщина, она отказалась поменять место, и тогда сотрудник заявил, что её присутствие в вагоне "разрушило молитву". Однако Мелиц по-прежнему отказался пересаживаться.

Израильский религиозный центр действий и Израильская женская сеть подают иск от имени Мелиц для компенсации в размере 20 000 долларов. Истцы также хотят, чтобы Израильские железные дороги опубликовали руководящие принципы, запрещающие гендерное неравенство.

"Недопустимо, чтобы железнодорожный работник требовал, чтобы женщина перешла в другой вагон, потому что тот факт, что она женщина, нарушает молитву", - заявил Анатол Хоффман, исполнительный директор Израильского центра религиозных действий. "Трудно поверить, что в 2020 году женщинам все еще нужно бороться за право присутствовать в общественном пространстве", - сказал Хоффман.


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