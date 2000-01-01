15.02 08:27 MIGnews.com

Президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку

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Президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку после девяти лет пребывания в должности.Об этом в четверг, 15 февраля сообщает The Washington Post.Издание отмечает, что глава государства уходит с поста на фоне коррупционных скандалов и конфликта с правящей партией "Африканский национальный конгресс" (АНК).По данным издания, в своем обращении Зума отметил, что он подал в отставку, несмотря на свое несогласие с поручением правящей партии АНК немедленно покинуть пост.Ожидается, что президентом ЮАР будет избран глава партии и вице-президент страны Сирил Рамафоса.Напомним, 75-летний Джейкоб Зума стал президентом ЮАР в 2009 году. В 2014 году он был переизбран на второй срок, его полномочия оканчивались в 2019 году.В отношении Джейкоба Зумы неоднократно выдвигались обвинения в коррупции. В 2017 году его обвинили в коррупции из-за связей с влиятельной семьей Гупта, члены которой якобы могли воздействовать на назначения в правительстве и заключение госконтрактов.