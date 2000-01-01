15.01 17:22 MIGnews.com

Либерман: обещаю, четвертых выборов не будет

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Председатель партии "НДИ" Авигдор Либерман в среду, 15 января, пообещал, что четвертого тура выборов не будет.В интервью Северному радио Либерман сказал: "Хорошая новость заключается в том, что четвертого тура выборов не будет. Я говорю это в прямом эфире и обещаю это. Для меня слово - это обещание. Четвертым выборам не быть. "Это не первый раз, когда Либерман дал такое обещание.В октябре 2019 года Либерман пообещал, что будет сформировано "широкое правительство".Через месяц, в ноябре, Либерман пообещал, что если Нетаниягу или Ганц откажутся от компромисса, "НДИ" поддержит другого кандидата, чтобы избежать новых выборов.