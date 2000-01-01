14.12 17:31 MIGnews.com
Малайзия: санкции США против Ирана – нарушают устав ООН
Американские санкции против Ирана нарушают устав ООН и международное право.
Такое заявление в субботу сделал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на конференции в Катаре, передает The Jerusalem Post
.
"Малайзия не поддерживает возобновление односторонних санкций США против Ирана", – сказал он на форуме в Дохе.
По словам Мохамада, Малайзия и другие страны потеряли "огромный рынок" из-за санкций против Ирана.
"Такие санкции явно нарушают устав ООН и международное право. Санкции могут применяться только Организацией Объединенных Наций в соответствии с уставом", – добавил премьер Малайзии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии