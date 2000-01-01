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Малайзия: санкции США против Ирана – нарушают устав ООН | Фото:14.12 17:31   MIGnews.com

Малайзия: санкции США против Ирана – нарушают устав ООН

Американские санкции против Ирана нарушают устав ООН и международное право.

Такое заявление в субботу сделал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на конференции в Катаре, передает The Jerusalem Post.

"Малайзия не поддерживает возобновление односторонних санкций США против Ирана", – сказал он на форуме в Дохе.

По словам Мохамада, Малайзия и другие страны потеряли "огромный рынок" из-за санкций против Ирана.

"Такие санкции явно нарушают устав ООН и международное право. Санкции могут применяться только Организацией Объединенных Наций в соответствии с уставом", – добавил премьер Малайзии.


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