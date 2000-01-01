Эрдоган рассказал, чего хочет от сирийских территорий
Турция не претендует на сирийские земли в рамках военного наступления, которое инициировала на прошлой неделе.
Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Анадолу".
"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", – сказал он.
Эрдоган опровергает информацию о бегстве пленных боевиков "Исламского государства" в зоне проведения операции. По мнению президента Турции, эти данные направлены для провоцирования США.
По словам Эрдогана, он с российским коллегой Владимиром Путиным "в течение 24 часов" постоянно находятся друг с другом на связи из-за ситуации в Сирии. "Необходимые шаги мы также предпринимаем совместно", – добавил он.
9 октября Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной задачей турецких войск является зачистка региона от курдов, которых Анкара считает террористами. Практически все мировое сообщество призывало Анкару одуматься и не идти на кровопролитие, в ходе которого гибнут мирные жители. США тем временем вывели свои войска из зоны боевых действий, чтобы не вмешиваться.
Дональд Трамп объявил, что обсуждает с Конгрессом введение санкций против Турции, на что Эрдоган предупредил его о "совершении большой ошибки". А тем временем, курды объединились с силами Асада, чтобы противостоять Анкаре.