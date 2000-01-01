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Турция огрызнулась ЕС из-за Сирии: нечего нас поучать | Фото:15.10 00:13   MIGnews.com

Турция огрызнулась ЕС из-за Сирии: нечего нас поучать

Министерство иностранных дел Турции объявило, что Европейский Союз не имеет права "поучать" Анкару в вопросе военного наступления в северной Сирии.

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство обнародовало 14 октября, обвинив ЕС в покрывании "террористов" (Анкара называет таковыми курдов, - ред).

По данным МИД Турции, операция "Источник мира" основана на международном праве. В ведомстве добавили, что Анкара имеет право на самооборону в соответствии с 51-й хартией ООН.

"Мы ведем ее в соответствии с решениями Совбеза ООН по борьбе с терроризмом. Недопустимо для ЕС демонстрировать подход, который защищает "террористические организации", такие как "Демократичний союз" и "Отряды народной самообороны", — указали в МИД.

Ранее в этот же день европейские страны выпустили совместное заявление, в котором осудили действия Анкары в Сирии и взяли на себя обязательство приостановить экспорт оружия в Турцию.

"Мы не хотим поддерживать эту войну и не хотим предоставлять оружие", - заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Министры иностранных дел других стран также согласились наложить экономические санкции на Анкару за турецкое нефтегазовое бурение вблизи Кипра.

А Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию прекратить боевые действия, которые в противном случае еще больше подорвут стабильность всего региона, усугубят страдания гражданского населения и спровоцируют дальнейшие перемещения населения.


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