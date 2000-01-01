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В парламенте Польши вновь побеждают правые консерваторы | Фото:14.10 15:12   MIGnews.com

В парламенте Польши вновь побеждают правые консерваторы

В Польше вновь одержала победу в парламенте национал-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) в воскресенье, 13 октября. Партия получила 45,81% голосов, что даже больше, чем прогнозировалось.

После четырех лет у власти с 2015 года, партия продолжает обострять отношения с ЕС из-за многих законов, например, об абортах и ЛГБТ. Они обещают закрепить больше католических и патриотических ценностей в общественной жизни.

Однако партии не хватает голосов для пересмотра конституции. Официальные лица сразу же дали понять, что партия продолжит судебные реформы, чтобы "сделать систему более эффективной и справедливой". Европейский союз критиковал Польшу за эти реформы, заявляя о политизации судебной системы.

Критики обвиняют PiS в разжигании гомофобии во время избирательной кампании из-за обозначения ЛГБТ-сообщества как "агрессивного иностранного влияния", которое угрожает национальной идентичности Польши.

"Мы спасли Польшу. ... пришло время завершить декоммунизацию. Настало время прекратить диктат ЛГБТ!", - написал в Твиттере заместитель министра по вопросам цифровизации Анджей Андрушкевич, которого считают близким к крайне правым политикам.

Ближайший конкурент правящей партии - либеральная партия "Гражданская коалиция" с 25,46%. Коалиция левых партий набрала 11,9%. На четвертом и пятом местах консервативная "Польская крестьянская партия" с 8,96% и правые националисты из партии "Конфедерация" с 6,71%.


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