Курды договорились с Дамаском

Силы Башара Асада будут развернуты вдоль границы с Турцией в северной Сирии, чтобы помочь в отражении наступления Турции.
Такое соглашение 13 октября заключили администрация под руководством курдов и сирийская армия, передает Reuters.
"Развертывание армии помогло бы "Сирийским демократическим силам", возглавляемым курдами, противостоять агрессии и освободить районы, в которые вошли турецкая армия и наемники", - сказано в заявлении.
В ведомстве добавили, что это позволит освободить сирийские города, захваченные за первые дни операции Турцией, такие как Африн.
К соответствующему соглашению стороны пришли после неожиданного заявления США на прошлой неделе, которые были союзниками курдов, о выводе своих войск из зоны боевых действий. Это в администрации Трампа объяснили тем, американцы больше не могут участвовать в "бесконечных и нелепых войнах".
13 октября министр обороны США Марк Эспер объявил о получении приказа от Трампа вывести из Сирии оставшихся 1000 военных.