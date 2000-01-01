Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Курды договорились с Дамаском | Фото:14.10 04:47   MIGnews.com

Курды договорились с Дамаском

Силы Башара Асада будут развернуты вдоль границы с Турцией в северной Сирии, чтобы помочь в отражении наступления Турции.

Такое соглашение 13 октября заключили администрация под руководством курдов и сирийская армия, передает Reuters.


"Развертывание армии помогло бы "Сирийским демократическим силам", возглавляемым курдами, противостоять агрессии и освободить районы, в которые вошли турецкая армия и наемники", - сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что это позволит освободить сирийские города, захваченные за первые дни операции Турцией, такие как Африн.

К соответствующему соглашению стороны пришли после неожиданного заявления США на прошлой неделе, которые были союзниками курдов, о выводе своих войск из зоны боевых действий. Это в администрации Трампа объяснили тем, американцы больше не могут участвовать в "бесконечных и нелепых войнах".

13 октября министр обороны США Марк Эспер объявил о получении приказа от Трампа вывести из Сирии оставшихся 1000 военных.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:36
Выборы в Польше: правящая партия снова впереди?
01:21
Прорыв в науке: найдены останки древнего "монстра"
00:12
Огромного кашалота выбросило к берегам Англии
23:21
В России пристыдили семью Заворотнюк: прекратите спекуляции
22:30
ЦАХАЛ открыл огонь на границе с Сирией
21:44
Израиль и ХАМАС продвигаются к соглашению?
21:07
Хакер из России: моя страна своих не кидает
20:33
ЛАГ: Действия Турции – это вторжение
20:05
Над Хизбаллой пронесся дрон: снова все "шишки" на Израиль
19:30
Тегеран приблизился к оружейному урану
19:10
Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева "наплевала" на шумиху
18:58
Эрдоган-Трампу: ты серьезно ошибаешься
18:33
Санкции не изменят позицию Турции в Сирии
18:20
США готовят неприятный "сюрприз" воюющей Турции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus