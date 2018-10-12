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Девять метров бетона и стали: стена на пути `Хизбаллы` 14.10 17:45   MIGnews.com

Девять метров бетона и стали: стена на пути "Хизбаллы"

Портал walla  сообщает о том, что министерство обороны закончило строительство стены на 12-километровом участке границы с Ливаном. Всего на настоящий момент одобрены планы строительства 13-километрового участка стены.

Цель строительства - воспрепятствовать попыткам инфильтрации в Израиль. Работы ведутся управлением границ во главе с бригадным генералом Эраном Офиром. Проект предусматривает сооружение стальной и бетонной стены общей высотой девять метров. Она станет куда более значительным препятствием, чем существовавшие до настоящего времени заграждения на границе.

Глава “Хизбаллы” Хасан Насралла неоднократно угрожал, что в случае войны с Израилем его боевики совершат рейды на израильскую территорию с целью захвата позиций ЦАХАЛа и населенных пунктов.

Инфильтрация в Израиль является дополнением к главной угрозе Хизбаллы — массированного удара высокоточными ракетами по ключевым объектам гражданской и военной инфраструктуры Израиля, Израильский специалист по проблемам безопасности Ури Бар Йосеф говорит, что  “Хизбалле” фактически удалось достигнуть с помощью конвенциональных средств “возможностей, сравнимых с ядерными”. Подробнее лоб этом можно прочитать в материале "Хизбалла" способна отбросить Израиль в Средние Века".

Стена из стали и бетона - еще одно препятствие в системе заградительных сооружений, в которую входят сенсоры и системы наружного наблюдения. Стена на ливанской границе построена с учетом работы ЦАХАЛа в Иудее и Самарии. Такой метод был опробован при строительстве стены на 42-километровом отрезке от Мейтар до КПП Таркумия. Строительство было завершено несколько месяцев назад - и с тех пор не зарегистрировано ни одной инфильтрации в Израиль.

Одновременно продолжается строительство подземной стены вдоль границы с газой. Ее цель - воспрепятствовать возможности инфильтрации террорситов через тоннели. Предполагается. что до конца текущего года будет завершено строительство 30-километрового отрезка стены.

Следует отметить, что строительство надземной стены на границе с Египтом полностью покончило с феноменом инфильтрации с Синая.

Также в последнее время было закончено строительство стены на 34-километровом отрезке границы с Иорданией от Тимна до Красного моря.


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