14.10 13:41 MIGnews.com

НДИ против досрочного освобождения Баселя Гатаса

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Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер подал в экстренном порядке законопроект, согласно которому лица, осужденные за преступления в сфере государственной безопасности, лишаются возможности досрочного освобождения. Ускоренная процедура принятия законопроекта призвана предотвратить досрочное освобождение из тюрьмы экс-депутата от Объединенного арабского списка Баселя Гатаса.Напомним, он был осужден на 2 года лишения свободы за попытку, используя свою депутатскую неприкосновенность, пронести заключенным в тюрьме «Кциот» террористам 12 мобильных телефонов и другие запрещенные к передаче предметы. Свой срок Гатас начал отбывать в июле 2017 года, и если согласно принятой практике, его наказание будет сокращено на треть, то он выйдет на свободу уже в ноябре.Одед Форер заявил, что рассчитывает на поддержку всех депутатов от коалиции, с тем чтобы мы все не стали свидетелями позорного фарса досрочного освобождения очередного пособника террористов под парламентским прикрытием.Министр обороны Авигдор Либерман полностью поддерживает законодательную инициативу Одеда Форера и будет активно содействовать ее ускоренному продвижению. Лидер партии НДИ считает абсолютно недопустимой практику досрочного освобождения террористов и их пособников.