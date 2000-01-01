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НДИ против досрочного освобождения Баселя Гатаса 14.10 13:41   MIGnews.com

НДИ против досрочного освобождения Баселя Гатаса

Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер подал в экстренном порядке законопроект, согласно которому лица, осужденные за преступления в сфере государственной безопасности, лишаются возможности досрочного освобождения. Ускоренная процедура принятия законопроекта призвана предотвратить досрочное освобождение из тюрьмы экс-депутата от Объединенного арабского списка Баселя Гатаса.

Напомним, он был осужден на 2 года лишения свободы за попытку, используя свою депутатскую неприкосновенность, пронести заключенным в тюрьме «Кциот» террористам 12 мобильных телефонов и другие запрещенные к передаче предметы. Свой срок Гатас начал отбывать в июле 2017 года, и если согласно принятой практике, его наказание будет сокращено на треть, то он выйдет на свободу уже в ноябре.

Одед Форер заявил, что рассчитывает на поддержку всех депутатов от коалиции, с тем чтобы мы все не стали свидетелями позорного фарса досрочного освобождения очередного пособника террористов под парламентским прикрытием.

Министр обороны Авигдор Либерман полностью поддерживает законодательную инициативу Одеда Форера и будет активно содействовать ее ускоренному продвижению. Лидер партии НДИ считает абсолютно недопустимой практику досрочного освобождения террористов и их пособников.


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