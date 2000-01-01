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Борис Джонсон не смог сыграть на еврейском инструменте | Фото:14.09 20:14   MIGnews.com

Борис Джонсон не смог сыграть на еврейском инструменте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретил на одной из улиц города Донкастер женщину, которая предложила ему сыграть на еврейском ритуальном инструменте - шофаре. Однако, ему это не удалось.



Джонсон шел по улице в английском городе Донкастер, когда к нему подошла женщина с традиционным еврейским духовым инструментом. "Не могли бы Вы сыграть на священном шофаре? Это из Израиля. Это как труба, поэтому вы должны дуть, как в трубу", - сказала она. Джонсон взял шофар и спросил своего советника, может ли он сделать это. Советник дал отрицательный ответ: "Можно ли?" - спросил Джонсон у женщины. "Вы уверены? Может быть, мне не позволено".

"Бог позволил Вам", - сказала женщина.

Затем Джонсон безуспешно попытался издать звуковой сигнал и отдал ей рог обратно.

Как ни странно, это был не первый раз, когда Джонсон не смог справиться с шофаром. В 2011 году тогдашний мэр Лондона пытался сделать тоже самое рядом с главным раввином города.




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