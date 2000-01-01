14.09 20:14 MIGnews.com

Борис Джонсон не смог сыграть на еврейском инструменте

A strange moment for Boris Johnson in #Doncaster as he was asked to blow a holy Shofar horn.



His adviser was not keen but the PM gave it a good go anyway, only to be let down by his technique. pic.twitter.com/6jywCGQicQ — Channel 5 News (@5_News) 13 сентября 2019 г.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретил на одной из улиц города Донкастер женщину, которая предложила ему сыграть на еврейском ритуальном инструменте - шофаре. Однако, ему это не удалось.Джонсон шел по улице в английском городе Донкастер, когда к нему подошла женщина с традиционным еврейским духовым инструментом. "Не могли бы Вы сыграть на священном шофаре? Это из Израиля. Это как труба, поэтому вы должны дуть, как в трубу", - сказала она. Джонсон взял шофар и спросил своего советника, может ли он сделать это. Советник дал отрицательный ответ: "Можно ли?" - спросил Джонсон у женщины. "Вы уверены? Может быть, мне не позволено"."Бог позволил Вам", - сказала женщина.Затем Джонсон безуспешно попытался издать звуковой сигнал и отдал ей рог обратно.Как ни странно, это был не первый раз, когда Джонсон не смог справиться с шофаром. В 2011 году тогдашний мэр Лондона пытался сделать тоже самое рядом с главным раввином города.