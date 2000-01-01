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Трехсторонняя встреча в Иерусалиме: США, Россия, Израиль 14.06 23:10   MIGnews.com

Трехсторонняя встреча в Иерусалиме: США, Россия, Израиль

Первая в своем роде трехсторонняя встреча между советниками по национальной безопасности Израиля, США и России состоится в Иерусалиме через 10 дней, согласно расписанию, опубликованному в четверг министерством иностранных дел Израиля.

Советник по национальной безопасности США, Джон Болтон, и его российский коллега, Николай Патрушев, должны находиться в Израиле с 24 по 26 июня.

На встречах к ним присоединится израильский советник по национальной безопасности, Меир Бен-Шабат, для переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на присутствии иранских военных в Сирии.


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