14.06 16:41 MIGnews.com

Иранская миссия ООН призвала к региональному диалогу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Миссия ООН Ирана призывает к срочному диалогу между всеми странами в регионе Персидского залива, чтобы ослабить напряженность после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе.В заявлении, содержится призыв к международному сообществу предотвращать "безрассудную и опасную политику и практику США и их региональных союзников в усилении напряженности в регионе"."Иран подтверждает, что единственным выходом из напряженности в этом регионе является активное и конструктивное участие всех стран региона в контексте диалога, основанного на взаимном уважении, инклюзивности и основополагающих принципах международного права", - говорится в заявлении."Иронично" то, что Соединенные Штаты, которые незаконно вышли из сделки с Ираном по ядерной программе 2015 года, теперь призывают страну вернуться к переговорам", - говорится в сообщении.Миссия сочла "подстрекательским" заявление исполняющего обязанности посла США Джонатана Коэна после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Оманском заливе в четверг днем. Коэн говорил о том, что Иран должен встретить США с помощью дипломатии, а не террора: нападение на корабли, инфраструктуру и дипломатические объекты.Миссия назвала это заявление частью "еще одной иранофобской кампании".