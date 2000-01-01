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Иранская миссия ООН призвала к региональному диалогу 14.06 16:41   MIGnews.com

Иранская миссия ООН призвала к региональному диалогу

Миссия ООН Ирана призывает к срочному диалогу между всеми странами в регионе Персидского залива, чтобы ослабить напряженность после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

В заявлении, содержится призыв к международному сообществу предотвращать "безрассудную и опасную политику и практику США и их региональных союзников в усилении напряженности в регионе".

"Иран подтверждает, что единственным выходом из напряженности в этом регионе является активное и конструктивное участие всех стран региона в контексте диалога, основанного на взаимном уважении, инклюзивности и основополагающих принципах международного права", - говорится в заявлении.

"Иронично" то, что Соединенные Штаты, которые незаконно вышли из сделки с Ираном по ядерной программе 2015 года, теперь призывают страну вернуться к переговорам", - говорится в сообщении.

Миссия сочла "подстрекательским" заявление исполняющего обязанности посла США Джонатана Коэна после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Оманском заливе в четверг днем. Коэн говорил о том, что Иран должен встретить США с помощью дипломатии, а не террора: нападение на корабли, инфраструктуру и дипломатические объекты.

Миссия назвала это заявление частью "еще одной иранофобской кампании".


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