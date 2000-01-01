14.05 07:57 MIGnews.com

В парламенте Ирландии призывают к бойкоту Израиля

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Комментарии

Ирландские парламентарии заявили о поддержке бойкота Израиля после нашей победы на песенном конкурсе Евровидение-2018.Линн Бойлан депутат партии "Sinn Féin" комментируя победу Нетты Барзилай, написала в своем микроблоге Twitter:"Израиль победил на Евровидении, поэтому давайте сделаем BDS самым спешным, чем когда-либо в 2019 году".Другой политик Несса Чайлдерс ("Партия европейских социалистов") поделилась твитом своей коллеги. Позже она написала: "Иерусалим? Уму непостижимо. Я думала, что Тель-Авив".По-видимому, таки образом, она хотела подчеркнуть, что выступает против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.Еще один политик Орла Ник Байорна также выступила против победы Израиля на Евровидении."Потрясена победой Израиля на Евровидении. Люди, похоже забывают, что это сионистское государство, которое незаконно оккупировало Палестину".