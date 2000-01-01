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Мануэль Вальс назвал Макрона подлецом 14.05 12:58   MIGnews.com

Мануэль Вальс назвал Макрона подлецом

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс раскритиковал избранного президента Эмманюэля Макрона, назвав его подлецом. Досталось и президенту Франсуа Олланду.

"Я максимально трезво оцениваю Макрона и его команду. Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него нет правил поведения, а значит, нет ограничений", — заявил Вальс в интервью газете Journal du Dimanche.

Несмотря на это, бывший премьер-министр пожелал лидеру движения "На марше" успехов на его новой должности. Кроме того, он назвал Макрона единственным из всех кандидатов, кто действительно отстаивал идею преобразований в Республике и именно под его руководством страна может получить шанс на возрождение.

"Я искренне хочу, чтобы у него все получилось. Желание возрождения и изменений исходило именно от Макрона, а не от Меланшона или Ле Пен. Это его шанс", — сказал Вальс.

В силу довольно юного возраста – 39-летний Макрону стал самым молодым президентом в истории Французской республики – его зачастую сравнивают с Наполеоном, но Вальс ничего зазорного в этом не видит.

"Это смешение молодости и традиции, это хорошо, ничего не имею против бонапартизма. Я знаю, каких жестов не хватало Франции — то, о чем Франсуа Олланд забывал и предпринимал только в самые драматичные мгновения. Олланд забывал заниматься политикой, заставляя нас делать то же самое. Макрон выиграл не благодаря своей программе, он добился победы, потому что он занимался политикой", — заключил Вальс.
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