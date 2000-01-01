14.04 14:06 MIGnews.com

КНДР готова к превентивному удару против США

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Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью. Об этом заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рель в интервью агентству The Associated Press."Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом", – заявил он в Пхеньяне.Дипломат отметил, что у Пхеньяна "уже есть мощные ядерные средства сдерживания"."Мы, конечно, не будем сидеть, сложа руки, перед лицом превентивного удара США", – уточнил замглавы МИД.При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, отметил Хан Сон Рель.Хан Сон Рель напомнил о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в твиттере Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР.Он подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми."Мы отправимся на войну, если они выберут это", – заявил он.Хан Сон Рель также заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от "ядерных угроз и шантажа".