14.04 15:20 MIGnews.com

Россия и Катар проведут переговоры по Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в субботу, 15 апреля, переговоры с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом аль-Тани, как говорится в сообщении министерства.Чиновники будут сосредоточены на сирийском кризисе, добавило министерство.Напомним, что высокопоставленные чиновники в Белом Доме заявили, что химатака в Сирии была осуществлена войсками Асада. Целью атаки было остановить продвижение мятежников в районе Хан Шейхун.Россия защищает Асада и утверждает, что нет доказательств его причастности к химической атаке. Россия обвиняет в произошедшем сирийских мятежников.Согласно официальной версии Минобороны России, сформулированной пресс-представителем МО генерал-майором Игорем Конашенковым, в Хан-Шейхуне находился крупный склад боеприпасов оппозиции. По данным Минобороны, на территории пораженного сирийской авиацией военного склада "находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами".