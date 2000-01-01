Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Россия и Катар проведут переговоры по Сирии | Фото: Thinkstock14.04 15:20   MIGnews.com

Россия и Катар проведут переговоры по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в субботу, 15 апреля, переговоры с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом аль-Тани, как говорится в сообщении министерства.

Чиновники будут сосредоточены на сирийском кризисе, добавило министерство.

Напомним, что высокопоставленные чиновники в Белом Доме заявили, что химатака в Сирии была осуществлена войсками Асада. Целью атаки было остановить продвижение мятежников в районе Хан Шейхун.

Россия защищает Асада и утверждает, что нет доказательств его причастности к химической атаке. Россия обвиняет в произошедшем сирийских мятежников.

Согласно официальной версии Минобороны России, сформулированной пресс-представителем МО генерал-майором Игорем Конашенковым, в Хан-Шейхуне находился крупный склад боеприпасов оппозиции. По данным Минобороны, на территории пораженного сирийской авиацией военного склада "находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:38
Хасан Рухани стал кандидатом в президенты Ирана
16:11
"Хизбалла" эвакуируется с Голанских высот
15:36
Гаарец: Любавичский ребе – безумен
14:19
Глава МИД Франции: "Заявления Асада - ложь и пропаганда"
14:06
КНДР готова к превентивному удару против США
13:54
Япония готовит план эвакуации южнокорейцев
13:40
Теракт в трамвае Иерусалима
13:21
"Мать всех бомб" убила в Афганистане более 35 боевиков ИГ
13:13
Лавров: работа инспекторов ОЗХО по Сирии не устраивает РФ
12:21
Эвакуация десятков тысяч людей в Сирии
11:20
Сноуден: бомба в Афганистане сброшена на тоннели США
10:51
Массовые протесты в Венесуэле: 5 погибших
10:41
Изнасилование на базе Шаетет 13. Показания на следствии
10:22
Яблоко от яблони: Марин Ле Пен тоже антисемит
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus