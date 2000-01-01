"Трамп сделал Израилю величайший подарок"

Заявление американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и его намерение перенести посольство США в столицу Израиля – "величайший дар" для еврейского народа.
Об этом заявил бывший посол Израиля в ООН, а ныне – генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля, президент Иерусалимского центра по связям с общественностью, доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Дори Голд, сообщает в среду, 14 марта Arutz Sheva.
По словам Голда, глава Белого дома не только исправил "десятилетия дипломатических искажений и лжи", но и "поддержал заявление первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона и фактически положил конец идее интернационализации города".
"Наконец, он реализовал Закон о посольстве в Иерусалиме, "висящий" в Капитолии с 1995 года, призвав переместить посольство в Иерусалим. Это была позиция, принятая всем американским политическим спектром, и всем нашим, израильским, политическим спектром", - отметил он в ходе выступления, организованного послом Израиля в США Роном Дермером.
Голд также подчеркнул, что "декларация Трампа", наряду с перемещением посольства, как было вышек сказано, предварительно запланированного на май, совпадает с 70-м Днем независимости Израиля, став "величайшим подарком", который США могли бы предоставить еврейскому государству.
"Но Израиль не был единственным одаренным в результате усиленной позиции в качестве суверена Иерусалима, ибо израильский контроль над городом является благом для всех тех, кто живет или посещает город, который мы делаем свободным", - продолжил он.
Завершая свое выступление, Голд добавил, что "борьба за Иерусалим – это борьба за уважение и сохранение не только своего национального религиозного наследия, но и наследия всего человечества".