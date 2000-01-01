14.03 12:14 MIGnews.com

Россия не направляла своих военных на авиабазу в Египте

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На авиабазу в Египте Россия своих военных специалистов и беспилотники не направляла. Все сообщения СМИ на данную тему — фейк. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Первым эту ложную информацию передало агентство Reuters. Оно ссылалось на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники.Россия, по версии агентства, якобы разместила 22 военных специалиста и неназванное число беспилотников рядом с ливийской границей, на авиабазе в Египте. Подтверждений данной информации не приводится. Категорически отрицают эти данные египетские военные, передает РИА Новости.По словам Джабарова, Россия этого не делала, Минобороны данную информацию не подтверждает. "Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания", — сказал сенатор.Подобные вбросы, считает Джабаров, элементы информационной войны, которую теперь ведут все против всех.