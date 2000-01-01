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Flickr.com 14.03 11:15   MIGnews.com

НАТО впервые с 2009 года увеличило оборонные расходы

Данные годового отчета Североатлантического альянса свидетельствуют о том, что впервые с 2009 года НАТО увеличило расходы на оборону, передает Интерфакс.

Сообщается, что общие расходы на оборону членов альянса выросли в 2016 году до 2,43 % их ВВП по сравнению с 2,4 % в 2015 г.

Отметим, что США по-прежнему обеспечивают около 70 % оборонных расходов НАТО, и министр обороны Джеймс Мэттис в середине февраля предупредил союзников, что Вашингтон может уменьшить финансовую подпитку альянса, если остальные члены не увеличат свою долю.

Добавим, что оборонные расходы США в прошлом году составили 3,61 % ВВП, а европейские члены НАТО потратили в среднем 1,47 %.
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