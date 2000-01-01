Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 14.03 09:11   MIGnews.com

Турция объявила о разрыве дипотношений с Нидерландами

Турция объявила о разрыве дипотношений с Нидерландами на фоне нарастающего скандала. Как заявил турецкий вице-премьер, этот шаг — ответ на действия Нидерландов, власти которых запретили политикам из Турции выступать на мероприятиях в преддверии референдума по конституции.

В кризисе Анкара обвинила Амстердам и пригрозила ответными мерами. Воздушное пространство для голландских политиков уже закрыто: Турция пообещала разворачивать все рейсы, на борту которых находятся официальные лица из Нидерландов. А послу этой страны объявили о запрете на въезд.

Также вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.

"Во-первых, решено, что голландскому послу в Турции, который сейчас находится за пределами страны, в Турцию въезд запрещен до тех пор, пока все острые вопросы не будут улажены. Во-вторых, с настоящего момента все переговоры на высоком уровне и встречи между министрами и официальными лицами стран приостанавливаются. Это продолжится до того момента, пока Нидерланды не урегулируют ситуацию", — передает "Россия 24" слова турецкого вице-премьера.

Ранее Германия отменила выступления министра юстиции Турции. Австрия тоже хочет запретить турецким политикам устраивать агитацию среди турок, живущих в Европе, в преддверии референдума. Он намечен на 16 апреля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии
09:55
ФАТХ: встреча Аббаса и Трампа состоится в следующем месяце
09:53
В Британии одобрили закон о запуске Brexit
09:30
Холон: полиция разыскивает человека, поджегшего медсестру
09:19
В Холоне посетитель поликлиники поджог и убил медсестру
08:47
Израиль: Адвокат жестоко изнасилована клиентом
08:28
Нетаниягу встретился со спецпосланником Трампа
07:55
Годовая зарплата Трампа уйдет на благотворительность
07:23
Иранский министр: Нетаниягу фальсифицирует Тору
07:13
Эрдоган: Германия поддерживает террористов
06:54
Северная Корея предупредила США о "беспощадных атаках"
06:22
Турки попивают апельсиновый сок, грозя Нидерландам
05:07
NASA анонсировало запуск российско-американской станции
04:39
Ученые: оральный секс опасен для мужчин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus