14.03 09:11 MIGnews.com

Турция объявила о разрыве дипотношений с Нидерландами

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Турция объявила о разрыве дипотношений с Нидерландами на фоне нарастающего скандала. Как заявил турецкий вице-премьер, этот шаг — ответ на действия Нидерландов, власти которых запретили политикам из Турции выступать на мероприятиях в преддверии референдума по конституции.В кризисе Анкара обвинила Амстердам и пригрозила ответными мерами. Воздушное пространство для голландских политиков уже закрыто: Турция пообещала разворачивать все рейсы, на борту которых находятся официальные лица из Нидерландов. А послу этой страны объявили о запрете на въезд.Также вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции."Во-первых, решено, что голландскому послу в Турции, который сейчас находится за пределами страны, в Турцию въезд запрещен до тех пор, пока все острые вопросы не будут улажены. Во-вторых, с настоящего момента все переговоры на высоком уровне и встречи между министрами и официальными лицами стран приостанавливаются. Это продолжится до того момента, пока Нидерланды не урегулируют ситуацию", — передает "Россия 24" слова турецкого вице-премьера.Ранее Германия отменила выступления министра юстиции Турции. Австрия тоже хочет запретить турецким политикам устраивать агитацию среди турок, живущих в Европе, в преддверии референдума. Он намечен на 16 апреля.