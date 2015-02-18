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Россия развернула силы специального назначения в Египте 14.03 08:02   MIGnews.com

Россия развернула силы специального назначения в Египте

Американские официальные лица и египетские источники сообщают о развертывании российских сил в западном Египте.

По информации Reuters, целью развертывания является поддержка ливийского генерала Халифы Хафтара. Хафтар, командующий так называемой Ливийской Национальной Армией удерживает часть Бенгази и пытается выдать себя за следующего “сильного лидера” Ливии, который избавит страну от исламского терроризма.

Хафтар был одним из ближайших сподвижников Муамара Каддафи. В 1969 году Хафтар был кадетом в военной школе. Он принимал участие в перевороте Каддафи и свержении монархии. Хафтар стал одним из высших должностных лиц Ливии. Каддафи в одном из интервью сказал о нем: "Он мой сын. А я - его духовный отец".

В 1987 Хафтар был взят в плен во время неудачной ливийской экспедиции в Чаде. Каддафи отказался от пленных, а Хафтар превратился в его злейшего врага и 25 лет сотрудничал с ЦРУ с целью подрыва режима Каддафи подробнее об этом можно прочитать в материале "Увядшая надежда ЦРУ, будущий диктатор Ливии".

США сообщают о развертывании российского спецназа и беспилотников на египетской базе в Сиди Баррани в 100 км от ливийской границы. Также сообщается о развертывании российских сил на базе Марса Матрух в феврале - восточнее Сиди Баррани. Российское министерство обороны не комментирует эту информацию.

Представитель египетской армии Тамир ар-Рифаи заявил: “На египетской территории нет военнослужащих иностранной армии и иностранных государств. Это - вопрос суверенитета”.

В октябре прошлого года российские и египетские силы впервые за много лет провели совместные учения “Защитники Дружбы 2016”. С российской стороны в маневрах принимали участие 800 солдат, в том числе, 200 десантников и 15 вертолетов. В ходе маневров, проходивших в районе эль-Аламейн, с самолета Ил-76 был выброшен российский десант. Одновременно силы двух государств отрабатывали атаку против деревни в районе Александрии.

Американский дипломат заявил, что целью России является создать плацдарм “в том регионе, который когда-то контролировал ее союзник Каддафи”.

Командир американских сил в Африке Томас Вальдхаузер отмечает: “Также как и в Сирии, они пытаются ограничить свое военное участие, и применить лишь такую силу, которая приведет к некоему благоприятному для них сдвигу - но не повесит на них решение всей этой проблемы”.

Американский дипломат, пожелавший остаться анонимным заявил, что фокусом внимания России является так называемый “нефтяной полумесяц”: “Совершенно ясно, что египтяне пытаются содействовать российскому вмешательству в Ливии, представляя им свои базы. Предполагается, что сейчас на этих базах проходят учения”.
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