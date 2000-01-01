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Джодж Буш разрешал Ариэлю Шарону строить во всех поселениях 14.03 21:31   MIGnews.com

Джодж Буш разрешал Ариэлю Шарону строить во всех поселениях

Как известно, в апреле 2004 года между бывшими президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном произошел обмен письмами о взаимопонимании в отношении вопроса израильского строительства в Иудее и Самарии. Сказанное в них интерпретировалось как разрешение Белого дома на строительство в поселенческих блоках – крупных населенных пунктах, расположенных вблизи "зеленой линии", которые будут сохранены Израилем, даже в случае создания Палестинского государства.

Однако по данным организации Independent Media Review Analysis (IMRA) администрация Джорджа Буша никогда не ограничивала строительство одними "поселенческими блоками". Член ЦК "Ликуда" доктор Аарон Лернер утверждает, что в соглашениях Буша и Шарона от 2004 года не было положений, запрещающих строительство в так называемых "изолированных поселениях" - еврейских общинах вглуби Иудеи и Самарии.

"В свете новых реалий, включая уже существующие крупные центры израильского населения, нереально ожидать, что результатом переговоров об их окончательном статусе станет полный возврат к линиям перемирия 1949 года ... Реально ожидать, что соглашение об окончательном статусе будет достигнуто только на основании взаимно согласованных изменений, отражающих эти реалии", - говорится в письме Шарону, отправленном Бушем 14 апреля 2004 года.

Однако уже в следующем письме премьер-министра Израиля советнице по вопросам национальной безопасности Кондолизе Райс предполагается, что администрация Буша приняла продолжение строительства в рамках существующей "линии строительства". При этом поселенческие блоки не упоминаются в качестве ограничивающего
фактора.

"Ограничения роста поселений: в рамках согласованных принципов деятельности по созданию поселений в ближайшие дни будет предпринято усилие для получения более точного определения линии строительства поселений в Иудее и Самарии. Израильская команда совместно с послом Курцером рассмотрит аэрофотоснимки поселений и совместными усилиями определит линию строительства каждого поселения".

Автор письма Дов Вайсгласс напрямую сказал IMRA, что взаимопонимание, достигнутое между Белым домом и Израилем, предусматривало продолжение строительства во всех израильских поселениях в границах "зеленой линии" до тех пор, пока строительство ведется в границах городов.

Доктор Лернер предполагает, что Дональд Трамп поддерживает такой подход – строить во всех израильских поселениях в Иудее и Самарии, но исключительно в оговоренных границах.

"Возможно, израильтяне не помнят эту историю, но человек в Белом доме, который составлял это заявление для журналистов, помнит", - говорит Лернер, очевидно, подразумевая человека, который составил заявление после встречи Трампа с Нетаниягу.

Согласно его исследованию, Шарон лично распорядился ограничиться строительством лишь в поселенческих блоках, чтобы заручиться поддержкой их жителей для его решения эвакуировать Гуш-Катиф в 2005 году. Якобы таковы были условия соглашений с Белым домом.
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