14.03 21:31 MIGnews.com

Джодж Буш разрешал Ариэлю Шарону строить во всех поселениях

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Как известно, в апреле 2004 года между бывшими президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном произошел обмен письмами о взаимопонимании в отношении вопроса израильского строительства в Иудее и Самарии. Сказанное в них интерпретировалось как разрешение Белого дома на строительство в поселенческих блоках – крупных населенных пунктах, расположенных вблизи "зеленой линии", которые будут сохранены Израилем, даже в случае создания Палестинского государства.Однако по данным организации Independent Media Review Analysis (IMRA) администрация Джорджа Буша никогда не ограничивала строительство одними "поселенческими блоками". Член ЦК "Ликуда" доктор Аарон Лернер утверждает, что в соглашениях Буша и Шарона от 2004 года не было положений, запрещающих строительство в так называемых "изолированных поселениях" - еврейских общинах вглуби Иудеи и Самарии."В свете новых реалий, включая уже существующие крупные центры израильского населения, нереально ожидать, что результатом переговоров об их окончательном статусе станет полный возврат к линиям перемирия 1949 года ... Реально ожидать, что соглашение об окончательном статусе будет достигнуто только на основании взаимно согласованных изменений, отражающих эти реалии", - говорится в письме Шарону, отправленном Бушем 14 апреля 2004 года.Однако уже в следующем письме премьер-министра Израиля советнице по вопросам национальной безопасности Кондолизе Райс предполагается, что администрация Буша приняла продолжение строительства в рамках существующей "линии строительства". При этом поселенческие блоки не упоминаются в качестве ограничивающегофактора."Ограничения роста поселений: в рамках согласованных принципов деятельности по созданию поселений в ближайшие дни будет предпринято усилие для получения более точного определения линии строительства поселений в Иудее и Самарии. Израильская команда совместно с послом Курцером рассмотрит аэрофотоснимки поселений и совместными усилиями определит линию строительства каждого поселения".Автор письма Дов Вайсгласс напрямую сказал IMRA, что взаимопонимание, достигнутое между Белым домом и Израилем, предусматривало продолжение строительства во всех израильских поселениях в границах "зеленой линии" до тех пор, пока строительство ведется в границах городов.Доктор Лернер предполагает, что Дональд Трамп поддерживает такой подход – строить во всех израильских поселениях в Иудее и Самарии, но исключительно в оговоренных границах."Возможно, израильтяне не помнят эту историю, но человек в Белом доме, который составлял это заявление для журналистов, помнит", - говорит Лернер, очевидно, подразумевая человека, который составил заявление после встречи Трампа с Нетаниягу.Согласно его исследованию, Шарон лично распорядился ограничиться строительством лишь в поселенческих блоках, чтобы заручиться поддержкой их жителей для его решения эвакуировать Гуш-Катиф в 2005 году. Якобы таковы были условия соглашений с Белым домом.