Аннексию Маале-Адумим опять отложили

Министерская комиссия по законодательству отложила запланированное голосование по поводу применения суверенитета Израиля в крупнейшем израильском поселении в Иудее и Самарии – Маале-Адумим.
Как пишет JTA, законопроект, согласно которому город должен был перейти под израильское законодательство, должен был быть принят во вторник, 14 марта, но из-за возможного конфликта по этому поводу с Джейсоном Гринблаттом, специальным посланником президента США на Ближнем Востоке, прибывшим в Израиль и ПА для переговоров с политиками обеих сторон по поводу возобновления мирного процесса.
Днем ранее после пятичасовой встречи Гринблатта и премьер-министра Нетаниягу министр просвещения и лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет согласился отложить обсуждение законопроекта.
Изначально авторы и лоббисты законопроекта отклонили просьбу отложить голосование на три месяца. Стоит отметить, что в январе коалиция уже переносила обсуждение аннексии Маале-Адумим, договорившись, что судьба поселения будет решена после встречи Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.