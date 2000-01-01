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Аннексию Маале-Адумим опять отложили | Фото: RonAlmog/Flickr14.03 20:28   MIGnews.com

Аннексию Маале-Адумим опять отложили

Министерская комиссия по законодательству отложила запланированное голосование по поводу применения суверенитета Израиля в крупнейшем израильском поселении в Иудее и Самарии – Маале-Адумим.

Как пишет JTA, законопроект, согласно которому город должен был перейти под израильское законодательство, должен был быть принят во вторник, 14 марта, но из-за возможного конфликта по этому поводу с Джейсоном Гринблаттом, специальным посланником президента США на Ближнем Востоке, прибывшим в Израиль и ПА для переговоров с политиками обеих сторон по поводу возобновления мирного процесса.

Днем ранее после пятичасовой встречи Гринблатта и премьер-министра Нетаниягу министр просвещения и лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет согласился отложить обсуждение законопроекта.

Изначально авторы и лоббисты законопроекта отклонили просьбу отложить голосование на три месяца. Стоит отметить, что в январе коалиция уже переносила обсуждение аннексии Маале-Адумим, договорившись, что судьба поселения будет решена после встречи Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.
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