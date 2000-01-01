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kremlin.ru 14.03 15:02   MIGnews.com

Путин - правительству: Дмитрия Анатольевича не уберегли

Дмитрию Медведеву, премьеру РФ, не удалось уберечься от гриппа. Владимир Путин, открывая во вторник, 14 марта, совещание с членами правительства, сообщил, что хотя эпидемическая ситуация идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная. "Вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал президент РФ.

Глава правительства участия в этом заседании не принимает, передает Интерфакс.

Между тем главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в России завершился эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Глава Роспотребнадзора отметила, что в стране отмечается снижение количества субъектов с превышением эпидпорогов и снижение уровня заболеваемости.
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