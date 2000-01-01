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Биби в суде: Сара не выкидывала меня из автомобиля 14.03 13:35   MIGnews.com

Биби в суде: Сара не выкидывала меня из автомобиля

Премьер-министр Нетаниягу и его супруга Сара подали в суд иск с обвинением в клевете в отношении журналиста Игаля Сарна.

Несколько месяцев назад Сарна, журналист враждебного к Нетаниягу издания Едиот Ахронот, опубликовал саркастический пост в facebook в котором писал: “Когда кортеж премьер-министра остановился посреди ночи (и такое случается), и не такой уж молодой человек был выброшен из черного лимузина с воплями на шоссе №1, потому что одна женщина не желала, чтобы он оставался с ней - и тем самым осмеяла всю систему безопасности страны. Она произвела все возможные звуки , так, что мы не смогли различить ничего - все сгорело в пламени безумия”.

На открытии заседания суда Нетаниягу заявил: “Все, что сказал Сарна - ложь. Этого не было”. Аналогичные показания дала Сара.

Премьерская чета требует взыскать с Сарна 280 тысяч шекелей.

Сарна утверждает, что “выражал свое собственное мнение”, которое основывалось на хороших и надежных источниках, и произошедшее весьма сходно с другими эпизодами в семейной жизни Нетаниягу”.
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