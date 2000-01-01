14.03 12:36 MIGnews.com

Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Европе работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские головные уборы во время работы. Такое решение постановил Европейский суд в Люксембурге. В частности, это первое решение о демонстрации религиозных символов на рабочем месте.Решение высшей судебной инстанции Евросоюза обжалованию не подлежит."Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых аттрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией", - говорится в постановлении суда.Однако при этом, запрет должен основываться на правилах компаний, которые требуют от всех сотрудников "одеваться нейтрально", а не на пожеланиях их клиентов.Поводом для судебного разбирательства стал иск сотрудницы бельгийской компании Самиры Ашбиты. Девушка была уволена после того, как пришла на работу в мусульманском платке. Бывшая сотрудница сочла данное решение компании дискриминацией по признакам религиозной принадлежности.