Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе | Фото: Thinkstock14.03 12:36   MIGnews.com

Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

В Европе работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские головные уборы во время работы. Такое решение постановил Европейский суд в Люксембурге. В частности, это первое решение о демонстрации религиозных символов на рабочем месте.

Решение высшей судебной инстанции Евросоюза обжалованию не подлежит.

"Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых аттрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией", - говорится в постановлении суда.

Однако при этом, запрет должен основываться на правилах компаний, которые требуют от всех сотрудников "одеваться нейтрально", а не на пожеланиях их клиентов.

Поводом для судебного разбирательства стал иск сотрудницы бельгийской компании Самиры Ашбиты. Девушка была уволена после того, как пришла на работу в мусульманском платке. Бывшая сотрудница сочла данное решение компании дискриминацией по признакам религиозной принадлежности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:56
Медсестру в Холоне убили из-за прививки от гриппа
12:31
Из-за убийства медсестры: система здравоохранения бастует
12:19
Маневры на Голанах: ЦАХАЛ готовится к любому сценарию
12:14
Россия не направляла своих военных на авиабазу в Египте
11:53
Израиль: Взрыв на пиротехнической фабрике, семь раненых  
11:29
КНДР: США идут к ядерной войне
11:15
НАТО впервые с 2009 года увеличило оборонные расходы
10:38
Нью-Йорк: введено ЧП из-за надвигающейся бури
10:27
Лапид: задержать виновных в провокациях против солдат
10:15
В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии
09:55
ФАТХ: встреча Аббаса и Трампа состоится в следующем месяце
09:53
В Британии одобрили закон о запуске Brexit
09:30
Холон: полиция разыскивает человека, поджегшего медсестру
09:19
В Холоне посетитель поликлиники поджог и убил медсестру
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus