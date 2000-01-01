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Опрос: Кахоль Лаван лидирует над Ликудом | Фото:14.02 08:20   MIGnews.com

Опрос: Кахоль Лаван лидирует над Ликудом

"Кахоль Лаван" получит 35 мандатов в Кнессете, в то время как "Ликуд" – 33 на выборах в Кнессет 2 марта.

Об этом свидетельствуют результата опроса, которые опубликовал 12 канал.

"Объединенный Арабский Список" остается третьим по величине – 13 мандатов, блок "Авода-Гешер-Мерец" – 9. ШАС и "Яадут А-Тора" – по 8 мандатов, НДИ – 7, "Ямина" – 7.

42% опрошенных считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу больше подходит для премьер-министра Израиля, а 36% респондентов, что Бенни Ганц должен быть у руля.


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