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КАН уволил самого популярного журналиста за клип с Нетаниягу 14.02 06:52   MIGnews.com

КАН уволил самого популярного журналиста за клип с Нетаниягу

Израильская телерадиовещательная корпорация КАН отстранила от работы самого популярного журналиста Израиля - Эреля Сегаля.

Преступление Сегаля заключалось в том, что он, и два других правых журналиста, Шимон Риклин и Инон Магаль спели песню вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В видео, опубликованном в фейсбуке Нетаниягу он поют Шабихи Йерушулайм”  - “Славь Иерусалим”, песню, написанную Авияху Медина.



Видео снято в рамках программы Мегаля Нигун Ле Шабос, в которой он учит недельные главы Торы.

Корпорация КАН заявила, что Сегаль отстранен от работы “до прояснения всех обстоятельств”.

В заявлении КАН говорится: "Видео, очевидно, нарушает этические правила корпорации, запрещающие участие в предвыборной пропаганде”.

Сегаля уволили после того, как на клип “Рупоров Нетаниягу” указал журналист The Marker Нати Тукер. Он написал: “КАН обязана отстранить от эфира агитатора, который живет на деньги налогоплательщиков. В противном случае, это будет самой позорной пощечиной самим статутам этики корпорации”. Жалобы Тукера, несмотря на то, что нашли отклик у менеджмента КАН, были плохо встречены в сети. Пользователи написали ему в ответ: “Теперь, несомненно, если журналист и корпорация примут участие в кампании Ганца Сегаль и Риклин потребуют его увольнения - и будут правы. Зачем платить жалованье агитатору?”

Нетаниягу прокомментировал произошедшее на предвыборном мероприятии в Ор Йехуда: “Какой позор. В КАН вам ни разу не покажут, что у них есть хоть какая-то симпатия, для левых таких вещей не существует. Но Эрель Сегаль сыграл “Славь Иерусалим” и его уволили. Какая плохая шутка и какой позор. Я знаю что вы, как и я славите Иерусалим, славите Иерусалим”.

Инон Магаль появился в видео, в котором говорит: “Только чтобы ни у кого не было никаких сомнений. У нас нет никаких проблем если в Нигун вместе с нами споет Ганц. Как раз напротив, это было бы весело”.

Риклин отреагировал куда более яростно: "Мы всего-то спели песню к шабату. И Кобленц (директор КАН), который только и делает, что пристраивает к себе леваков (за исключением нескольких символических исключений) сразу слетел с катушек. Каждый день на КАН пропаганда против Биби с утра до вечера - и это хорошо Эрель Сегаль спел одну песню - и “сбалансированный” Кобленц сошел с ума. Верните Эреля Сегаля в эфир. Немедленно. Довольно затыкать рты”.


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