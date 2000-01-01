14.02 18:14 MIGnews.com

Еврейские лидеры призвали к борьбе с антисемитизмом в сети

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В пятницу, 14 февраля, еврейские лидеры призвали к более строгому контролю над ксенофобией в социальных сетях в связи с опасениями, вызванными недавними нападками на людей.Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и главный раввин Москвы, заявил, что радикализация в сети приводит не только к новым антисемитским инцидентам, но и к преступлениям на почве ненависти, направленным против мусульман и других.Мероприятие, спонсируемое организацией Гольдшмидта и Всемирным еврейским конгрессом, прошло в стороне от Мюнхенской конференции по безопасности, на которой присутствовал основатель Facebook Марк Цукерберг.Гольдшмидт сказал, что с правовой защитой свободы слова правительствам было трудно эффективно контролировать ненавистнические высказывания, но за это взялись частные компании.Однако известный еврейский лидер Германии Мишель Фридман заявил, что правительства сделали проблему приоритетной, заявив, что власти эффективно борются с финансовыми преступлениями в Интернете."Если мы можем, когда речь идет об экономике, очень быстро реагировать на киберпреступность, почему бы смотреть на ненависть?" - сказал он.