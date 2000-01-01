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Беннет - КАН: Лицемеры, будьте людьми! 14.02 17:20   MIGnews.com

Беннет - КАН: Лицемеры, будьте людьми!

Министр обороны Нафтали Беннет прокомментировал отстранение от эфира Арэля Сегаля и заявил: “КАН  добавили грех к преступлению”.

 Беннет пишет в твиттере: “Пришел домой в 01:20, после еще одного дня работы ради безопасности Израиля, я вижу эту бесящую вещь, и я не могу в это поверить. Общественная телерадиовещательная корпорация, финансируемая за счет наших денег, отстраняет прекрасного правого журналиста - ни за что! И добавляет грех к преступлению, издеваясь над ним. Ладно что вы лицемеры, так оставайтесь хоть людьми. Мы не позволим им нас остановить”.


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