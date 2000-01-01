14.02 10:53 MIGnews.com

Депутат-арабка обвинила Израиль в покупке нефти у ИГИЛ

במי את תומכת ואת מי את מייצגת, כשאת אומרת שישראל מתחילה במלחמה כשהיא שולחת מטוסים להפציץ מדינה אחרת?

תסתכלי הילד הזה, תשאלי אותו אם הם מצמצו לשניה כשטבחו בבני עמו.

התשובה שלי לח״כ עידא תומא סלימאן מהרשימה המשותפת. pic.twitter.com/5i27xWROWB — רויטל סויד (@swid4) 12 февраля 2018 г.

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С очередными очерняющими Израиль обвинениями выступила депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Аида Тума-Сулейман, в ходе пленарного заседания заявившая, что Еврейское государство сотрудничает с "Исламским государством" и нарочно нагнетает ситуацию с безопасностью.Таким образом она ответила на обвинения своей коллеги из "Сионистского лагеря" Ревиталь Свид, которая обвинила Туму-Сулейман в поддержке "Хизбаллы" и Ирана за то, что та назвала Израиль страной, развязывающей войну с Сирией."Я спрашиваю тебя, кого ты представляешь? Своим высказыванием ты представляешь большинство израильских арабов? Представляет ли она тебя, Айман Уда? Кого она поддерживает? Человека, убивавшего своих соотечественников в течение последних шести лет? Миллионы изгнанных из своих домов и убитых людей? Она поддерживает "Хизбаллу". Она поддерживает Иран, который собирается закрепиться здесь с помощью шиитских ополчений", - заявила Свид.Тума-Сулейман ее перебила словами "Хватит лгать и хватит подстрекать"."Позвольте мне пояснить: я против войн – всех войны – и против гонки вооружений. Это мой принцип. Я против расистской и претенциозной политики против суверенных государств региона или мира; против сотрудничества с такими убивающими людей экстремистскими и террористическими группировками, как "Исламское государство". Не я сотрудничала с этими группами. ООН зафиксировала сотрудничество израильского правительства с этими группировками.Эти связи задокументированы сведениями о покупке нефти у "Исламского государства" израильским правительством во главе с Биньямином Нетаниягу.Время от времени правительство атакует суверенные государства … И я считаю своим долгом – не правом – предостерегать от ненужного конфликта, провокаций и авантюризма", - заявила арабская депутат.Кроме того, Тума-Сулейман раскритиковала и израильскую оппозицию, назвав ее "жалким оправданием коалиции", призвав ее высказаться за равноправие и против войн."Не надо тут морализировать. Тебе пора открыть уши и послушать по-настоящему нравственные слова. Не лей слезы о сирийцах. Тот, кому не все равно, беспокоится обо всех людях, пока ты пока ты ничего не сделала для сирийцев или для отказа от войны", - заявила она, обращаясь к своей оппонентке.