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Депутат-арабка обвинила Израиль в покупке нефти у ИГИЛ 14.02 10:53   MIGnews.com

Депутат-арабка обвинила Израиль в покупке нефти у ИГИЛ

С очередными очерняющими Израиль обвинениями выступила депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Аида Тума-Сулейман, в ходе пленарного заседания заявившая, что Еврейское государство сотрудничает с "Исламским государством" и нарочно нагнетает ситуацию с безопасностью.

Таким образом она ответила на обвинения своей коллеги из "Сионистского лагеря" Ревиталь Свид, которая обвинила Туму-Сулейман в поддержке "Хизбаллы" и Ирана за то, что та назвала Израиль страной, развязывающей войну с Сирией.



"Я спрашиваю тебя, кого ты представляешь? Своим высказыванием ты представляешь большинство израильских арабов? Представляет ли она тебя, Айман Уда? Кого она поддерживает? Человека, убивавшего своих соотечественников в течение последних шести лет? Миллионы изгнанных из своих домов и убитых людей? Она поддерживает "Хизбаллу". Она поддерживает Иран, который собирается закрепиться здесь с помощью шиитских ополчений", - заявила Свид.

Тума-Сулейман ее перебила словами "Хватит лгать и хватит подстрекать".

"Позвольте мне пояснить: я против войн – всех войны – и против гонки вооружений. Это мой принцип. Я против расистской и претенциозной политики против суверенных государств региона или мира; против сотрудничества с такими убивающими людей экстремистскими и террористическими группировками, как "Исламское государство". Не я сотрудничала с этими группами. ООН зафиксировала сотрудничество израильского правительства с этими группировками.

Эти связи задокументированы сведениями о покупке нефти у "Исламского государства" израильским правительством во главе с Биньямином Нетаниягу.

Время от времени правительство атакует суверенные государства … И я считаю своим долгом – не правом – предостерегать от ненужного конфликта, провокаций и авантюризма", - заявила арабская депутат.

Кроме того, Тума-Сулейман раскритиковала и израильскую оппозицию, назвав ее "жалким оправданием коалиции", призвав ее высказаться за равноправие и против войн.

"Не надо тут морализировать. Тебе пора открыть уши и послушать по-настоящему нравственные слова. Не лей слезы о сирийцах. Тот, кому не все равно, беспокоится обо всех людях, пока ты пока ты ничего не сделала для сирийцев или для отказа от войны", - заявила она, обращаясь к своей оппонентке.
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